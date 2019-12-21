Вырос товарооборот Турции с Казахстаном

21 декабря 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В октябре текущего года товарооборот Турции с Казахстаном увеличился на 6,212 миллиона долларов по сравнению с октябрем прошлого года, составив 184,557 миллиона долларов долларов.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве торговли Турции.

"В октябре 2019 года экспорт Турции в Казахстан составил 72,215 миллиона долларов, а импорт из Казахстана – 112,342 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Товарооборот между Турцией и Казахстаном в январе-октябре 2019 года так же вырос на 24,552 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,856 миллиарда долларов.

"В январе-октябре 2019 года экспорт Турции в Казахстан составил 678,388 миллиона долларов , а импорт из Казахстана – 1,178 миллиарда долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в октябре 2019 года составил 34,515 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт сократился на 1,53 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 16,336 миллиарда долларов.

В октябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 10,79 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 18,179 миллиарда долларов

В январе-октябре внешний товарооборот Турции составил 320,912 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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