Полиция Турции проводит рейды на востоке страны

21 декабря 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Турции проводит операции против наркоторговцев в провинции Диярбакир, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в операции участвуют 1,260 тысячи полицейских.

По данным СМИ в ходе операций задержаны свыше 40 человек по подозрению в наркоторговле.

Согласно данным СМИ, подобные операции также будут проведены в других провинциях Турции.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с потреблением и распространением наркотиков.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал глава МВД.

Минимальный возраст граждан Турции, употребляющих наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В Турции функционируют 22 центра лечения от наркомании.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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