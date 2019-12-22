Чавушоглу прибыл в Тблиси для участия во встрече глав МИД Азербайджана, Грузиии и Турции

22 декабря 2019 21:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Тбилиси для участия во встрече министров иностранных дел формата Азербайджан-Грузия-Турция.

Об этом Чавушоглу написал на своей странице в Твиттер, сообщает в воскресенье Trend.

"Прибыли в Тблиси для участия в восьмой встрече министров иностранных дел формата Азербайджан-Грузия-Турция", - написал Чавушоглу.

Отметим, что завтра в Тбилиси состоится восьмая по счету встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.

На встрече ожидается обсуждение текущих вопросов в различных сферах, в частности в энергетике и транспорте.

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