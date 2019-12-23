В Турции задержаны более 30 нелегалов

БАКУ /Trend/ - У берегов турецкой провинции Мугла задержана лодка с нелегальными мигрантами, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на борту лодки находился 31 нелегальный мигрант.

Мигранты были задержаны береговой охраной в районе Бодрум.

Все они являются выходцами из Сирии, ЮАР и Ирака.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

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