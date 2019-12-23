В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

23 декабря 2019 07:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Тунджели произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы в 02:58 по местному времени в районе Пюлюмюр.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 7 километров.

Отметим, что 26 сентября в Стамбуле произошло землетрясение силой 5,8 балла. В результате землетрясения были повреждены 473 здания.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году, в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4 баллов. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

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