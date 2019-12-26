В Турции столкнулись два автомобиля: есть погибший и раненые

26 декабря 2019 01:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции при столкновении двух автомобилей один человек погиб и два человека пострадали, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Кастамону.

Все пострадавшие были госпитализированы в государственную больницу провинции.

Несмотря на вмешательство врачей, одного из пострадавших не удалось спасти.

Отметим, что в ноябре 2019 года в Турции произошли 32,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 189 человек.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 21,9 тысячи человек.

Согласно отчету, 4,2 тысячи дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрировано 35 случаев цепных аварий.

«Причиной 162 ДТП, произошедших в ноябре 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

В свою очередь, 165 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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