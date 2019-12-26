В Турции произошел пожар на мебельной фабрике

26 декабря 2019 03:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции произошел пожар на мебельной фабрике, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел в районе Султангази провинции Стамбул.

Огонь затем распространился на другую мебельную фабрику, расположенную поблизости.

На место происшествия были отправлены бригады пожарных. Пожар был взят под контроль. Причина пожара неизвестна. Также отмечается, что предприятиям был ненесен крупный материальный ущерб.

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