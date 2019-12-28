В Турции арестован член террористической организации

БАКУ /Trend/ - В Турции арестован один из членов террористической организации «Революционная народная освободительная партия» (DHKP-C), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что на прошлой неделе в ходе спецоперации была задержана Оя Аслан, занимавшая одну из руководящих должностей в террористической организации. Отмечается, что она была включена МВД Турции в "зеленую категорию" в списке разыскиваемых террористов.

Генпрокуратура Стамбула потребовала приговорить обвиняемую к тюремному заключению сроком от 15 до 22 лет 6 месяцев за управление террористической организацией.

Стамбульский суд по тяжким преступлениям вынес решение о выделении уголовного дела в отдельное производство.

Напомним, что «Революционная народная освободительная партия» (DHKP-C) марксистская террористическая организация, действующая на территории Турции с 1978 года.

Отметим, что DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате чего погибли 53 и пострадали 155 человек.

Некоторые члены DHKP-C также принимали активное участие в боевых действиях в Сирии, присоединившись к боевикам террористической организации PYD и YPG.

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