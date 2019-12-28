У побережья Турции произошло землетрясение

28 декабря 2019 08:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Средиземном море, у побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 04:48 по местному времени.

Эпицентр землетрясения располагался в районе Газипаша провинции Анталья. Очаг залегал на глубине 41,72 километра.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

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