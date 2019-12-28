Обнародованы данные экспорта продукции оборонпрома Турции в Таджикистан и Туркменистан (Эксклюзив)

28 декабря 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности в Таджикистан и Туркменистан на сумму 677,230 тысячи долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

"За одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт продукции оборонной промышленности Турции в Таджикистан вырос в 7,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 113, 340 тысячи долларов", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что за отчетный период экспорт продукции оборонной промышленности Турции в Туркменистан сократился на 41,43 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 563,890 тысячи долларов.

Напомним, что за одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 65,44 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 14,139 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 68,11 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 2,068 миллиарда долларов.

За последние 12 месяцев (ноябрь 2018 - ноябрь 2019) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 65,31 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов, составив 15,494 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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