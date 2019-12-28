Сократилось число деловых поездок из Турции в Туркменистан

28 декабря 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2019 года сократилось число поездок из Турции в Туркменистан с целью трудоустройства.

Об этом всообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в структуре, в январе-ноябре 2019 года число граждан Турции, посетивших Туркменистан посредством İŞKUR с целью поиска работы, сократилось на 32,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В частности, в январе-ноябре 2019 года посредством Службы занятости Туркменистан посетили 193 гражданина Турции.

Отметим, что за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 18,053 тысячи граждан Турции, что на 19 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В ноябре 2019 года по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 113,035 тысячи граждан, что на 3,7 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года.

Из общего числа трудоустроенных 31,9 процента — женщины, 68,1 процента — мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в ноябре 2019 года 98,7 процента приходятся на долю частного сектора

В ноябре 2019 года число безработных в Турции составило 4,026 миллиона человек, из которых 50,4 процента - женщины, 49,6 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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