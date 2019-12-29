Эрдоган и Меркель обсудили по телефону Сирию и Ливию

29 декабря 2019 22:30 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в субботу телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистами в администрации турецкого лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в первую очередь Сирию и Ливию", - указали в администрации Эрдогана.

Напомним, что Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, в конце ноября подписали в Стамбуле меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Министры иностранных дел Египта и Греции Самех Шукри и Никос Дендиас назвали эти меморандумы незаконными.

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