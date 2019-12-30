В Турции задержаны более 100 нелегалов

30 декабря 2019 00:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У побережья турецкой провинции Айдын задержаны лодки с нелегальными мигрантами, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на борту двух лодок находились 107 нелегалльных мигрантов.

Мигранты были задержаны береговой охраной в районах Кушадасы и Дидим.

Все они являются выходцами из Сирии, Афганистана, Палестины и Ирана.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

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