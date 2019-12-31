В ноябре 2019 года Турцию посетили свыше 190 тыс. туристов из России

31 декабря 2019 11:44 (UTC+04:00)

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