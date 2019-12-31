В Турции задержаны семь террористов ИГ

БАКУ /Trend/ - В Турции в ходе спецоперации задержаны семь членов террористической организации "Исламское государство", сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, шестеро из них являются гражданами Сирии. Операция проводилась в провинциях Бурдур и Хатай.

На основании вещественных доказательств и цифровых материалов, изъятых в ходе операции, было установлено, что один из задержанных получал прямые распоряжения от главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Отметим, что первого ноября в ходе спецоперации в турецкой провинции Чанкыры были задержаны 12 членов ИГ, среди которых личный повар ранее уничтоженного главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

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