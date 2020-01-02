В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар", ссылаясь на свой источник, писала, что Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула и пересек границу по своему французскому паспорту, а вся "спецоперация" проходила при участии частной охранной компании.