Эрдоган рассказал о новой волне беженцев из Идлиба

2 января 2020 15:33 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в четверг о новой большой группе беженцев, направляющихся из Идлиба к границе с республикой. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV, передает Trend со ссылкой на TACC.

"Не менее 200-250 тыс. беженцев движутся в сторону нашей границы. Мы пытаемся предотвратить это с помощью определенных мер, но это сложная работа, потому что мы имеем дело с людьми", - подчеркнул он.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал западные страны, которые предпринимают меры против протестующих. "Западные города, которые когда-то считались символами власти, порядка и свободы, сейчас превратились в тюрьмы под открытым небом", - отметил он.

Президент Турции также выступил с утверждением, что в будущем "в странах Запада будут большие бедствия, поскольку там есть большое количество наркоторговцев, сотрудничающих с террористическими группировками", действующими на территории самой республики.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему не подвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".

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