Парламент Турции поддержал законопроект по отправке войск в Ливию (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Парламент Турции поддержало законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в голосовании приняли участие 509 депутатов. В поддержку законопроекта высказались 325 депутатов, 184 - против.

Отметим, что соответствующий законопроект был представлен в парламент 30 декабря.

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