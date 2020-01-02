Парламент Турции поддержал законопроект по отправке войск в Ливию (версия 2)

2 января 2020 19:30 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:52)

БАКУ /Trend/ - Парламент Турции поддержало законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в голосовании приняли участие 509 депутатов. В поддержку законопроекта высказались 325 депутатов, 184 - против.

Отметим, что соответствующий законопроект был представлен в парламент 30 декабря.

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