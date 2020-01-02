Эрдоган и Трамп обсудили события в Ливии и Сирии

2 января 2020 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе телефонного разговора стороны наряду с двусторонними отношения также обсудили региональные вопросы, в том чсиле события в Ливии и Сирии.

Эрдоган также выразил сожаление по поводу нападения на американские силы безопасности в Ираке и выразил удовлетворение от того, что атаки на посольство США в Багдаде прекратились.

Оба лидера подчеркнули важность решения региональных проблем дипломатическим путем и договорились усилить сотрудничество для достижения взаимных целей в двусторонних отношениях.

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