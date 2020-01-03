Турция глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном

Воздушная операция Соединенных Штатов против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани в Багдаде усилит нестабильность на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства иностранных дел Турции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы глубоко обеспокоены ростом напряженности между США и Ираном в регионе. Очевидно, что воздушная операция США в Багдаде, которая была проведена сегодня утром против Касема Сулеймани и его окружения, усилит недоверие и нестабильность в регионе", - отмечается в коммюнике.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции призвали "не забывать, что подобные угрожающие шаги нанесут ущерб всем сторонам". "Турция всегда выступала и выступает против нападений извне, убийств и межрелигиозных столкновений. Мы призываем все стороны сохранять здравомыслие и избегать односторонних шагов, способных нанести ущерб миру и стабильности в регионе, а также отдавать предпочтение дипломатическому урегулированию", - говорится в заявлении.

Ранее Пентагон подтвердил, что США нанесли в пятницу в районе багдадского аэропорта ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения. Всего в результате атаки погибли восемь человек. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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