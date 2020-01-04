Чавушоглу провел телефонный разговор со своим американским коллегой

4 января 2020 20:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майклом Помпео, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Министр Чавушоглу провел телефонный разговор со своим коллегой Майклом Помпео. Министры обсудили ситуацию в Иране и Ираке и двусторонние отношения", - говорится в сообщении.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции стало пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

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