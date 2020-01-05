Товарооборот Турции с Азербайджаном значительно вырос

5 января 2020 20:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В нобяре 2019 года товарооборот Турции с Азербайджаном вырос на 25,610 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 189,128 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В ноябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 158,163 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана – 30,965 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Товарооборот между Турцией и Азербайджаном в январе-ноябре 2019 года вырос на 106,541 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 1,798 миллиарда долларов.

"В январе-ноябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 1,445 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана – 353,478 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в нобяре 2019 года составил 33,240 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,1 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 15,503 миллиарда долларов.

В нобяре 2019 года импорт в Турцию вырос на 9,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 17,737 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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