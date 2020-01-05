Турция обеспокоена развитием конфликта между США и Ираном

Анкара обеспокоена развитием конфликта между США и Ираном, это усиливает нестабильность в регионе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса.

"Мы с беспокойством следим за развитием ситуации между США и Ираном, которая увеличивает риск нестабильности в нашем регионе. Это не только то, что произошло в Ираке, проблемы существуют и в Сирии, сейчас события в Ливии… Между США и Ираном периодически возникает напряженность… Это может дать трещину. Стоит задуматься: куда она может завести?" - сказал Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk.

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