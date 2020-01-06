Эрдоган намерен обсудить с Путиным меры по перемирию в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным во время его визита в Стамбул 8 января меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе.

"Мы договорились c Путиным, что мы не допустим убийства мирных жителей в Идлибе ... Мы отправили свою делегацию в Москву, и в результате той поездки нам нужно сделать шаги. Давайте примем план и обеспечим перемирие. Мы с Путиным этом обсудим", - сказал Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk.

Он добавил, что намерен также обсудить с Путиным выполнение российско-турецкого меморандума по востоку от Евфрата в Сирии и ситуацию в Ливии.

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