Эрдоган намерен обсудить с Путиным меры по перемирию в Идлибе

6 января 2020 00:39 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным во время его визита в Стамбул 8 января меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе.

"Мы договорились c Путиным, что мы не допустим убийства мирных жителей в Идлибе ... Мы отправили свою делегацию в Москву, и в результате той поездки нам нужно сделать шаги. Давайте примем план и обеспечим перемирие. Мы с Путиным этом обсудим", - сказал Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk.

Он добавил, что намерен также обсудить с Путиным выполнение российско-турецкого меморандума по востоку от Евфрата в Сирии и ситуацию в Ливии.

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