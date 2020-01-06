Эрдоган и Меркель обсудили по телефону обстановку в Сирии и Ливии

6 января 2020 15:52 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в понедельник телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера, передает в понедельник Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш президент провел телефонные переговоры с канцлером Ангелой Меркель. В ходе них обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе Ливия и Сирия", - отметили в администрации Эрдогана.

Между тем накануне президент Турции объявил о начале отправки в Ливию турецких военнослужащих. По его словам, они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях. В их задачи входят "координационные действия и обеспечение безопасности легитимного правительства".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились
Энергетика 16:21
Турецкая компания NATEN приобретет солнечные электростанции
Турция 10:36
Совбез ООН обсудит ситуацию в Ливии в понедельник
Европа 05:09
Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию
Турция 00:07
Армия Хафтара отрицает причастность к удару по училищу в Триполи
Другие страны 5 января 21:41
Меркель совершит визит в Турцию
Европа 5 января 20:27
Лента новостей
Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились
Энергетика 16:21
МИД КНР: внешние силы вынудили Иран сократить обязательства по ядерной сделке
Китай 15:56
Представлен первый в 2020 году клип азербайджанской исполнительницы (ВИДЕО)
Звёздный мир 15:49
Компания Nestle Georgia обнародовала информацию о своей прибыли
Финансы 15:23
Президент Ильхам Алиев наградил Вахида Новрузова орденом «Шохрат»
Политика 15:22
Президент Ильхам Алиев наградил Ахмеда Ахмедзаде орденом «Эмек»
Политика 15:19
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
США 15:12
Глава МИД ФРГ назвал неэффективным давление на Ирак при помощи санкций
Европа 15:07
Полиция Германии задержала мигрантов из Азербайджана
Общество 14:45