В Турции арестованы террористы РПК

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Эдирне арестованы три террориста Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что ранее пограничные подразделения Турции задержали троих человек, которые намеревались незаконным путем пересечь границу страны.

Было установлено, что подозреваемые, пытавшиеся бежать в Грецию, были членами террористической организации РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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