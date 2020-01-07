В ноябре 2019 года Турцию посетили свыше 190 тыс. туристов из России

7 января 2020 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ноябре 2019 года Турцию посетили 192,683 тысячи туристов из России, что на 36,85 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Об этом Trend во вторник сообщили в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Росиии в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 8,80 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-ноябре 2019 года Турцию посетили 6,887 миллиона туристов из Росиии, что на 17,42 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Росиии в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-ноябрь 2019 года, составила 16,05 процента.

В министерстве отметили, что в ноябре 2019 году Турцию постели 2,190 миллиона туристов, что на 11,41 процента больше по сравнению с аналогическим месяцем 2018 года.

"За январь-ноябрь 2019 года Турцию посетили 42,910 миллиона туристов, что на 14,31 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года" - отметили в министерстве.

За 11 месяцев 2019 года Анталью посетили 14,443 миллиона, Стамбул - 13,778 миллиона туристов.

Остальные 14,689 миллиона туристов приходятся на долю других городов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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