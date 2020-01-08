Стало известно, когда аэропорт Стамбула имени Сабихи Гёкчен восстановит работу

8 января 2020 01:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен продолжаются работы после того, как пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом, как передает Trend, сообщают турецкие СМИ.

Как отмечается, работа аэропорта будет восстановлена в 06:00 по местном времени.

Напомним, что седьмого января в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен пассажирский самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс Шарджа-Стамбул, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, что привело к приостановке деятельности аэропорта.

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