Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят двустороннюю встречу в Стамбуле

8 января 2020 15:00 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин проводит двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Лидеры начали встречу в формате один на один в присутствии переводчиков. Беседа проходит в закрытом для прессы режиме, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе переговоров планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальной международной проблематики, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

Перед началом переговоров Эрдоган встретил Путина перед зданием конгресс-центра "Халич". Вместе они поднялись на второй этаж - в зал, где и проходит беседа двух президентов. Пока президенты беседуют один на один. Ожидается, что по мере необходимости к переговорам будут привлекать профильных министров из делегаций двух стран.

Российскую делегацию на этих переговорах представляют помощник главы государства Юрий Ушаков, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, министр энергетики Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Росатома Алексей Лихачев и др.

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