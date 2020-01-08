В Стамбуле обрушилась крыша одного из ресторанов, есть раненные

8 января 2020 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Стамбуле обрушилось крыша одного из ресторанов, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате инцидента, по предварительным данным, ранены пять человек.

Также сообщается, что на место происшествия прибыли отряды спасателей и скорой помощи, в настоящее время ведутся спасательные работы.

О причинах инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шторм в Стамбуле нанес ущерб городу
В мире 7 января 13:02
В аэропорту Стамбула самолет выкатился за пределы ВПП
Турция 7 января 11:23
В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16 декабря 2019 13:45
THY увеличивает количество внешних рейсов
Транспорт 13 декабря 2019 16:38
Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле
Политика 11 декабря 2019 12:35
Узбекские авиалинии снизили цены на рейсы в Стамбул
Транспорт 2 декабря 2019 10:02
Лента новостей
Фермеры Азербайджана смогут рассчитать свои субсидии в EKTIS
Бизнес 18:39
Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане обозначил ключевые направления развития на 2020 г
Бизнес 18:32
В Азербайджане пройдет республиканский конкурс школьников "Ученые завтрашнего дня"
Общество 18:21
Какие риски покрывает обязательное страхование недвижимости
Бизнес 18:18
В Баку началась подготовка к İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 (ФОТО)
Спорт 18:13
В Азербайджане начнется производство шаровых кранов
Бизнес 18:11
Россия снизила ставку НДС для экспортеров плодоовощной продукции Узбекистана
Бизнес 17:55
ЕС хочет скорейшего приезда Зарифа в Брюссель
Европа 17:54
Мазахир Панахов дал кандидатам рекомендации по предвыборной деятельности
Политика 17:54