Спецпредставитель США по Сирии отправится в Стамбул и Эр-Рияд

9 января 2020 00:12 (UTC+04:00)

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отправится в Турцию и Саудовскую Аравию с 9 по 13 января, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента.

В Стамбуле дипломат "встретится с представителями правительства Турции высокого ранга и представителями сирийской оппозиции, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес", в том числе ситуацию на северо-востоке Сирии, реализацию резолюции Совета Безопасности ООН 2254, а также борьбу с ИГ.

12 января Джеффри встретится в Эр-Рияде с "представителями властей Саудовской Аравии высокого ранга, чтобы обсудить продолжающиеся усилия по установлению стабильности и безопасности в Сирии", в том числе в сфере борьбы с ИГ.

"В обеих странах спецпредставитель Джеффри также обсудит недавние события в регионе, чтобы обеспечить продолжение координации по Сирии и усилиям, направленным на разгром ИГ", - отмечает Госдеп.

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