В ряде провинций Турции отменены школьные занятия

БАКУ /Trend/ - Из-за снегопада в ряде районов турецких провинций Карабюк, Караман и Конья отменены школьные занятия, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В целом занятия отменены в шести районах.

Толщина снежного покрова на некоторых территориях достигает метра.

Отметим, что шестого января этого года школьные занятия были отменены из-за непогоды в провинциях Эрзурум, Карс и Ван.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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