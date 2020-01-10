В Турции произошло второе за день столкновение морских судов

БАКУ /Trend/ - В проливе Дарданеллы турецкий пассажирский паром столкнулся с 26-метровым рыболовецким судном под названием «Kestanelik».
Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.
Пассажиры парома и экипаж рыболовецкого судна были эвакуированы.
Пострадавших нет.
О причинах происшествия не сообщается.
Напомним, что сегодня утром пролив Босфор был закрыт для международных судов из-за столкновения танкера «Glard-2», плавающего под флагом России, с рыболовецким судном.
В результате инцидента пропали без вести трое членов экипажа рыболовецкого судна. Еще трое были спасены.
В настоящее время ведутся работы по поиску пропавших рыбаков.
По предварительным данным, причиной столкновения стал густой туман. О других деталях инцидента не сообщается.
Отметим, что согласно данным министерства транспорта и инфраструктуры Турции, в 2018 году в Турции были зарегистрированы 160 кораблекрушений, в результате которых погибли 17 человек.
Согласно информации, во время кораблекрушений в Турции за указанный период были спасены 602, пропали без вести - 22 человека.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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