В Турции произошло второе за день столкновение морских судов

БАКУ /Trend/ - В проливе Дарданеллы турецкий пассажирский паром столкнулся с 26-метровым рыболовецким судном под названием «Kestanelik».

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Пассажиры парома и экипаж рыболовецкого судна были эвакуированы.

Пострадавших нет.

О причинах происшествия не сообщается.

Напомним, что сегодня утром пролив Босфор был закрыт для международных судов из-за столкновения танкера «Glard-2», плавающего под флагом России, с рыболовецким судном.

В результате инцидента пропали без вести трое членов экипажа рыболовецкого судна. Еще трое были спасены.

В настоящее время ведутся работы по поиску пропавших рыбаков.

По предварительным данным, причиной столкновения стал густой туман. О других деталях инцидента не сообщается.

Отметим, что согласно данным министерства транспорта и инфраструктуры Турции, в 2018 году в Турции были зарегистрированы 160 кораблекрушений, в результате которых погибли 17 человек.

Согласно информации, во время кораблекрушений в Турции за указанный период были спасены 602, пропали без вести - 22 человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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