В прошлом году резко сократился экспорт автомобилей из Турции в Таджикистан

10 января 2020 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году экспорт автомобилей из Турции в Таджикистан сократился на 82,50 процента по сравнению с итогами 2018 года, составив 4,943 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в пятницу в министерстве торговли Турции.

Как отметили в министерстве в декабре 2019 года экспорт автомобилей из Турции в Таджикистан также сократился на 91,65 процента по сравнению с аналогическим периодом 2018 года, составив 161,420 миллиона долларов.

Отметим, что в 2019 году экспорт автомобилей из Турции сократился на 3,1 процента по сравнению с итогами 2018 года, составив 30,594 миллиарда долларов или 17 процентов общего экспорта Турции.

В декабре 2019 года экспорт автомобилей из Турции вырос на 2,9 процента по сравнению с декабрем 2018 года, составив 2,544 миллиарда долларов или 16,5 процента общего экспорта Турции.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в ноябре 2019 года составил 33,240 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,1 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 15,503 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 9,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 17,737 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в январе-ноябре прошлого года составил 340,57 миллиарда долларов.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы отечественных марок - BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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