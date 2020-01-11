Турция заинтересована в совместном производстве истребителей с Малайзией

БАКУ/Trend/ - Турция заинтересована в совместном производстве самолетов-истребителей с Малайзией, сказал глава научно-исследовательского центра аэрокосмических технологий Турции (TUSAŞ), Темель Токит. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Токит, Малайзия с 1990-го года осуществляет программу по созданию истребителей.

Он отметил что, к совместному производству Турции и Малайзии могут присоединиться и другие страны.



Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция усилит оборонную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечивать себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

Отметим, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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