ВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК

БАКУ /Trend/ - ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака двух террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что воздушная операция была проведена в районе Метина.

Отметим, что 27 мая прошлого года ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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