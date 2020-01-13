Турецкая жандармерия проводит масштабные операции на востоке страны

13 января 2020 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая жандармерия приступила к масштабным операциям в восточной провинции Хаккари.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, операции направлены против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

В них участвуют свыше 800 сотрудников жандармерии.

По предварительным данным, задержаны около 30 человек, которые подозреваются в связях с РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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