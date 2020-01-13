В двух провинциях Турции отменены школьные занятия

БАКУ /Trend/ - В турецких провинциях Ван и Хаккари из-за снегопада отменены школьные занятия.

Об этом Trend пишет в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Занятия отменены в целом в шести населенных пунктах.

По данным СМИ, в провинции Ван из-за снегопада затруднено движение в направлении более чем 200 сел.

Отметим, что 9 января из-за снегопада были отменены школьные занятия в ряде районов провинций Карабюк, Караман и Конья.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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