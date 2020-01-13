В прошлом году Турция почти на 20% увеличила экспорт цемента

13 января 2020 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году экспорт цемента из Турции вырос на 17,8 процента по сравнению с итогами 2018 года, составив 3,517 миллиарда долларов.

Об этом сказали Trend в понедельник в министерстве торговли Турции.

Согласно информации, в 2019 году экспорт цемента занял долю в 1,9 процента в общем экспорте страны.

«В декабре 2019 года экспорт цемента из Турции вырос на 15,7 процента по сравнению с декабрем 2018 года и составил 280,813 миллиона долларов.» - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в декабре 2019 года экспорт цемента занимал 1,8 процента в общем экспорте Турции.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в ноябре 2019 года составил 33,240 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,1 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 15,503 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 9,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 17,737 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в январе-ноябре прошлого года составил 340,57 миллиарда долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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