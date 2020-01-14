В декабре прошлого года в Турции погибли в ДТП более 100 человек

14 января 2020 09:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В декабре 2019 года в Турции произошли 6,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 100 человек. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 3,4 тысячи человек.

Согласно отчету, 2,7 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 38 случаев цепных аварий.

«Причиной 133 ДТП, произошедших в декабре 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

187 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В декабре 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на 140,7 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 14 января составляет 5.8635TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ДТП в Турции, около 20 пострадавших
Турция 23 декабря 2019 10:13
В Турции в ДТП погибли около 200 человек
Турция 17 декабря 2019 17:20
В октябре в Турции погибли в ДТП более 200 человек
В мире 18 ноября 2019 13:07
ДТП в Турции - свыше 30 раненых
Турция 1 ноября 2019 16:48
В августе в Турции погибли в ДТП около 200 человек
Турция 16 октября 2019 16:02
В августе в Турции погибли в ДТП более 170 человек
Турция 17 сентября 2019 10:37
Лента новостей
Туркменистан обсудил перспективы сотрудничества со структурами ООН
Туркменистан 10:17
В Туркменистане утверждены лимиты водопользования
Энергетика 10:13
В Узбекистане пройдет один из крупнейших авиафорумов в мире
Бизнес 10:13
В Туркменистане аккредитован новый посол Ирана
Туркменистан 10:08
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 10:03
На Каспии произошло землетрясение
Происшествия 09:59
Какие услуги включены в Пакет обязательного медицинского страхования в Азербайджане
Общество 09:59
В Пекине заявили, что противоречия с США привели к диверсификации и росту экспорта Китая
Китай 09:56
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:52