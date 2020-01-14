Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал во вторник преподать урок командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, если он не прекратит наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. С таким обещанием турецкий лидер выступил в парламенте в Анкаре, трансляцию ведет телеканал NTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Турция внимательно следит за шагами законных властей Ливии и союзников генерала Халифы Хафтара. Если удары по позициям признанных властей Ливии возобновятся, то Турция готова преподать Хафтару урок", - заявил президент.

Эрдоган также выступил с утверждением, что Хафтар сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем "сбежал из Москвы", где велись переговоры с Правительством национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджем.

"Мы приложили много усилий в рамках инициативы, которую начали Турция и Россия. Вчера на переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы", - сказал Эрдоган.

На конференции по Ливии в Берлине 19 января на уровне лидеров будут обсуждаться прошедшие в Москве переговоры, добавил Эрдоган.

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