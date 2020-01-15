В Турции задержаны более 220 нелегалов

БАКУ /Trend/ - У побережья турецкой провинции Измир задержаны лодки с нелегальными мигрантами, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на борту четырех лодок находился 221 нелегалльный мигрант.

Нелегалы были задержаны береговой охраной в районах Дикили, Мендерес, Сеферихисар и Урла.

Все они являются выходцами из Сирии, Афганистана, ЦАР, Конго, Сенегала, Палестины, Того, Эритреи, Нигерии, Йемена.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией погибли от переохлаждения 43 нелегальных мигранта.

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