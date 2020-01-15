Россия и Турция играют очень важную роль в ливийском вопросе - ЕС

БАКУ /Trend/ - Россия и Турция в данный момент играют очень важную роль в ливийском вопросе.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомнив о том, что лидер незаконных вооруженных сил в Ливии Халифа Хафтар покинул Москву без подписания документа о перемирии, Борелл сказал: «Я могу гарантировать, что прекращение огня будет обеспечено в Ливии».

Борелл также заявил, что ЕС поддерживает Берлинский процесс по Ливии.

«Сегодня европейцы более активны, чем шесть месяцев назад, но теперь русские и турки играют очень важную роль в ливийском вопросе», - сказал Борелл. По его словам, ливийский кризис не должен решаться военным путем.

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