В прошлом году граждане Азербайджана в Турции приобрели свыше 1,1 тысячи объектов недвижимости

15 января 2020 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По итогам 2019 года граждане Азербайджана в Турции приобрели 1,191 тысячи объектов недвижимости, что на 59 объектов меньше по сравнению с итогами 2018 года.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

Согласно сообщению, в декабре 2019 года граждане Азербайджана в Турции приобрели 146 объектов недвижимости что на 20 объектов меньше по сравнению с итогами декабря 2018 года.

В 2019 году в Турции были проданы 1,348 миллиона объектов недвижимости, что на 1,9 процента меньше по сравнению с итогами 2018 года.

В 2019 году иностранцам в Турции были проданы 45,483 тысячи объектов недвижимости, что на 14,7 процента больше по сравнению с 2018 годом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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