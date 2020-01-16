В Турции анонсировали о скорейшем открытии нового судоходного канала в Стамбуле

16 января 2020 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган, анонсировал скорейшее открытие судоходного канала в Стамбуле. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Строительство судоходного канала в Стамбуле начнется очень скоро, и об отмене этого проекта не может быть и речи» - сказал Эрдоган.

Он отметил, что «Канал Стамбул» является одним из мегапроектов Турции.

«Судоходный канал в Стамбуле усилит позиции Турции и те, которые выступают против строительства канала, понятие не имеют о важности этого проекта» - сказал Эрдоган.

Отметим, что в третьем квартале 2019 года через турецкий пролив Дарданеллы (Чанаккале) в целом прошли 32, 414 тысячи судов, из которых 10,981 тысячи грузовые.

В третьем квартале 2019 года через турецкий пролив Босфор прошли 30,352 тысячи судов, из которых грузовые 13,759 тысячи судов.

Напомним, что протяженность нового судоходного канала в Стамбуле составит 45 километров, ширина - 600 метров, глубина - 25 метров, пропускная способность - 150-160 судов в сутки.

Цель строительства канала «Стамбул» - снижение нагрузки судоходства в Босфорском проливе, а также предотвращение угрозы экологических и техногенных катастроф на одной из самых интенсивных морских магистралей мира.

В настоящее время через Босфор, в среднем, ежедневно проходит до 150 судов, из которых около 30 - нефтяные танкеры. Ежегодно через черноморские проливы перевозится порядка 150 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, при этом пропускная способность Босфора оценивается в 200 миллионов тонн.

Канал «Стамбул» пройдет параллельно Босфору и фактически превратит европейскую часть Стамбула в остров, окончательно отделив его от Европы. Канал пройдет из Чёрного в Мраморное море, через озеро Кючюкчекмедже.

На берегах искусственного канала планируется построить новые жилые комплексы, которые будут связаны с другими районами 15-миллионного мегаполиса посредством современной транспортной инфраструктуры, включающей в себя, том числе, метро и скоростные поезда, а также третий аэропорт Стамбула.

Кроме того, в рамках реализации этого проекта ожидается строительство нового порта.

Судоходный канал в Стамбуле, строящийся в рамках плана правительства «Цель-2023», сможет пропускать танкеры, длина которых не превышает 275 метров, ширина - 48 метров, а грузоподъемность - 14500 DWT.

Строительство судоходного канала продлится около пяти лет, а минимальный срок эксплуатации составит порядка 100 лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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