Растет товарооборот Турции с Кыргызстаном

БАКУ/Trend/ - В ноябре 2019 года товарооборот Турции с Кыргызстаном вырос на 18,343 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 48,566 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве торговли Турции.

"В ноябре 2019 года экспорт Турции в Кыргызстан составил 43,564 миллиона долларов, а импорт из Кыргызстана – 5,002 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Товарооборот между Турцией и Кыргызстаном в январе-ноябре прошлого года вырос на 30,134 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 426,050 миллиона долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в ноябре 2019 года составил 33,240 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,1 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 15,503 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 9,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 17,737 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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