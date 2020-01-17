Ангела Меркель проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 24 января переговоры в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"По окончании своего визита в Давос (23 января) канцлер отправится в Стамбул, в пятницу, 24 января, там состоятся переговоры с президентом Турции Эрдоганом", - заявил Зайберт.

В программе визита Меркель - открытие совместно с Эрдоганом нового кампуса германо-турецкого университета, встречи с представителями бизнеса и гражданского общества, добавил он.

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