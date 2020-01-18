Береговая охрана Турции задержала более 1470 нелегалов

18 января 2020 00:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая береговая охрана за последнюю неделю задержала 1471 нелегального мигранта.

Об этом говорится в отчете Командования береговой охраны страны, опубликованном на официальной странице в Твиттер, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В публикации отмечается, что в 41 происшествии за последнюю неделю задержаны 1471 нелегальный мигрант и контрабандист мигрантами, а также обнаружены 12 тел нелегалов.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

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