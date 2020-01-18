Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС

18 января 2020 00:32 (UTC+04:00)

Турецкие силы специального назначения прибыли в столицу Ливии Триполи для защиты чиновников из правительства национального согласия Файеза Сарраджа, сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Турецкий спецназ прибыл в Триполи для охраны чиновников из ПНС", - сообщает телеканал на странице в Twitter.

После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. Об отправке сил на помощь Сарраджу Тайип Эрдоган также заявлял накануне 16 января.

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